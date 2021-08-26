Afganistan’da son dakika gelişmesi! Kabil Havaalanı'nda intihar saldırısı

Son dakika haberi... Taliban’ın yönetimini ele geçirdiği Afganistan’da dünyayı tedirgin eden haberler gelmeye devam ediyor. Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Kabil Havalimanı dışında patlama oldu, kaç can kaybı ve yaralanma olduğu henüz belli değil, detaylar geldikçe paylaşacağız" denildi. Reuters patlamanın intihar saldırısı olduğunu iddia etti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise patlamaların ardından 13 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Bir süredir gerginliğin tavan yaptığı Kabil Havalimanı'nın hemen dışında korkulan oldu ve büyük bir patlama meydana geldi. Canlı bomba iddiası konuşuluyor. Beyaz Saray 'dan açıklama geldi.

Pentagon, olayda yaralılar olduğunu açıklarken, ajanslar saldırının bir intihar bombacısı tarafından düzenlendiğini duyurdu. Twitter 'dan açıklama yapan Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Kabil Havalimanı dışında bir patlama olduğunu doğrulayabiliyoruz. Kayıplar şu ana kadar net değil. Ayrıntıları mümkün olduğunda paylaşacağız" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuyla ilgili hemen bilgilendirildiği açıklandı. Patlamanın Doğu Kapısı'nda gerçekleştiği bildiriliyor.

ABD'li kaynaklar patlamada ABD askerlerinin yaralandığını söyledi. İsmi açıklanmayan bir ABD yetkilisine dayandırılan Fox News haber ine göre, saldırıda 'en az üç' ABD askeri yaralandı. Bir güvenlik kaynağı Reuters 'e verdiği demeçte, Kabil havaalanı dışında meydana gelen patlamada hiçbir Alman askerinin yaralanmadığını veya ölmediğini söyledi.

13 KİŞİ ÖLDÜ

Bir Taliban güvenlik kaynağı, patlamada yabancı uyruklu vatandaşlar dahil 11 kişinin öldüğünü ve yaralandığını söyledi. Bir Taliban yetkilisi ise çocuklar ve kadınlar dahil 13 kişinin hayatını kaybettiğini, bazı Taliban militanlarının da yaralandığını açıkladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kabil Havaalanı dışında iki patlama olmuştur. Birliğimizde herhangi bir hasar, zayiat yoktur" denildi.

BATILI ÜLKELER ALARM VERMİŞTİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 31 Ağustos saat 24.00'e geri sayım başlarken, Batılı ülkeler gece yarısı havalimanı çevresinde 'terör' alarmı verdi ve bu sabah yine kaotik görüntüler vardı. CNN muhabirinin paylaştığı fotoğraf ise büyük ses getirdi.

ABD ve İngiltere, Çarşamba akşamından itibaren vatandaşlarından Kabil Havalimanı'ndan uzak durmalarını isteyen uyarılar yaptı. Uyarılara göre, özellikle karayoluyla havalimanına gidişler aşırı tehlikeli.

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği ise, havalimanındaki üç kapıda bulunan vatandaşlarının hızla uzaklaşmasını istedi, 'terör saldırısı' tehdidinin sona erip ermediğine yönelik herhangi bir açıklama yok.

BÜYÜK BİR KALABALIK TOPLANDI

Buna karşın, Reuters haber ajansı, bir Batılı diplomata dayandırdığı haberinde, terör örgütü DEAŞ'ın saldırı ihtimaline rağmen Kabil Havalimanı çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını bildiriyor.

Ellerinde ABD pasaportu veya vizesi olan yaklaşık 1500 kişinin havalimanına ulaşmaya çalıştığını kaydeden Reuters, Çarşamba günü yavaşlayan tahliye uçuşlarının bugün ivme kazanacağını aktardı.