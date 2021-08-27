27 Ağustos 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.458 0.67 EURO 9,8570 -0.25
USD 8,3470 -0.49 ALTIN 487,970 1.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kabil’deki saldırıda 1’i çocuk 3 İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti

AA |  27 Ağustos 2021 Cuma - 19:09 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 19:09

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Başkenti Kabil’de dün düzenlenen bombalı saldırıda 1’i çocuk 3 İngiliz vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.


İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, yaptığı yazılı açıklamada,  "Dünkü terör saldırısında 2 İngiliz vatandaşı ile başka bir İngiliz vatandaşının  çocuğunun hayatını kaybettiğini ve 2 kişinin de yaralandığını öğrenmek beni  derinden üzdü." ifadesini kullandı.
 
Masum insanların hayatını kaybettiğini ve korkak teröristler  tarafından öldürülmelerinin trajedi olduğunu dile getiren Raab, şunları kaydetti:
 
"Dünkü alçakça saldırı, Afganistan'dakilerin karşı karşıya olduğu  tehlikelerin önemine işaret ediyor ve insanları dışarı çıkarmak için neden  elimizden gelen her şeyi yaptığımızı pekiştiriyor. Ailelerine konsolosluk desteği  sunuyoruz. İhtiyaç anında bize başvuranlara sırtımızı dönmeyeceğiz, teröristlere  asla boyun eğmeyeceğiz."
 
Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın bulunduğu bölgede  dün terör saldırıları düzenlenmişti.
 
ABD Başkanı Joe Biden konuya ilişkin, "saldırıyı gerçekleştirenleri  avlayacağını" söyleyerek intikam almaya yemin etmişti. Biden, "Saldırı  DEAŞ/Horasan olarak bilinen grup tarafından yapılmıştır." ifadesini kullanmıştı.
 
Saldırılarda, 110'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.
 

ETİKETLER

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Afganistan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.