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Kabil'de saldırılar arttı, 164 Afgan general emekli edildi

07 Şubat 2018 Çarşamba - 21:59 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 21:59

Afganistan Devlet Başkanı Gani, başkentteki saldırı sayısının artması nedeniyle 2'si general 7 üst düzey yetkiliyi görevden aldı, 164 generali emekliliğe sevk etti.


Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin, başkent Kabil'deki saldırı sayısının artması üzerine 2'si general 7 üst düzey yetkiliyi görevden aldığı ve 164 generali emekliliğe sevk ettiği bildirildi.
 
'GÖREVLERİNİ İHMAL ETTİKLERİ' GEREKÇESİYLE
 
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Şah Hüseyin Murtazavi, Gani'nin, başkentte son günlerde artan saldırılarda görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle 2'si general 7 üst düzey yetkiliyi görevden aldığını açıkladı.
 
Söz konusu yetkililerin yargılanacağını ifade eden Murtazavi, görevini ihmal eden kim varsa sorgulanacağını belirtti.
 
Murtazavi, Gani'nin, askeri alanda yeni düzenlemelerin yapılması için 164 generali de emekliliğe sevk ettiğini kaydetti.
 
SON SALDIRI 103 CAN ALDI
 
Başkent Kabil'de yaklaşık 2 hafta önce eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla düzenlenen intihar saldırısında 103 kişi öldü, 250'den fazla kişi yaralandı.
 
YENİ GÜVENLİK PLANI
 
Öte yandan, başkent Kabil'deki terör saldırılarını önlemek için İçişleri ve Savunma bakanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı yeni güvenlik planı hazırladı.
 
İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, yeni planın Kabil için çok önemli olduğunun altını çizdi.
 
KABİL'E GİDEN YOLLARDA SIKI KONTROL
 
Planda, Kabil'e giden tüm yolların sıkı kontrol altında tutulması ile istihbarat ve keşif birimlerinin farklı taktik uygulamalarının yer aldığı bilgisini paylaşan Rahimi, bu planın Kabil'in güvenliğine çok yararlı olacağını kaydetti.
 
Ülkede güvenlik boşluğu nedeniyle her gün yüzlerce Afgan evlerini terk ederek "güvenli liman" olarak gördükleri Kabil'e göç ediyor.
 
Uzmanlar, son yıllarda nüfusu 5 milyonu aşan Kabil'deki terör saldırılarının kenti güvenli yer olmaktan çıkardığına dikkati çekiyor.
 
Afganistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, geçen ay ki 22 terör saldırısından 5'i Kabil'de düzenlendi.
 
Kaynak: Sputnik
 
 

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