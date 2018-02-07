Kabil'de saldırılar arttı, 164 Afgan general emekli edildi

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin, başkent Kabil'deki saldırı sayısının artması üzerine 2'si general 7 üst düzey yetkiliyi görevden aldığı ve 164 generali emekliliğe sevk ettiği bildirildi.

'GÖREVLERİNİ İHMAL ETTİKLERİ' GEREKÇESİYLE

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Şah Hüseyin Murtazavi, Gani'nin, başkentte son günlerde artan saldırılarda görevlerini ihmal ettikleri gerekçesiyle 2'si general 7 üst düzey yetkiliyi görevden aldığını açıkladı.

Söz konusu yetkililerin yargılanacağını ifade eden Murtazavi, görevini ihmal eden kim varsa sorgulanacağını belirtti.

Murtazavi, Gani'nin, askeri alanda yeni düzenlemelerin yapılması için 164 generali de emekliliğe sevk ettiğini kaydetti.

SON SALDIRI 103 CAN ALDI

Başkent Kabil'de yaklaşık 2 hafta önce eski İçişleri Bakanlığı binası yakınında ambulansla düzenlenen intihar saldırısında 103 kişi öldü, 250'den fazla kişi yaralandı.

YENİ GÜVENLİK PLANI

Öte yandan, başkent Kabil'deki terör saldırılarını önlemek için İçişleri ve Savunma bakanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı yeni güvenlik planı hazırladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Nasrat Rahimi, yeni planın Kabil için çok önemli olduğunun altını çizdi.

KABİL'E GİDEN YOLLARDA SIKI KONTROL