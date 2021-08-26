Kabil'de peş peşe şiddetli patlamalar! Çok sayıda ölü ve kayıp...

ABD Savunma Bakanlığı, Kabil Havalimanı'nın dışında patlama yaşandığını bildirdi. Patlamada en az 50 kişinin hayatını kaybettiği 120 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Beyaz Saray, Başkan Biden'ın konu hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.
SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ
Afganistan'da Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın Abbey Kapısı'nın yakınında meydana gelen ve 40 kişinin öldüğü intihar saldırısını DEAŞ üstlendi. Bu patlamadan önce Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti.
Politico'nun ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre; ölü sayısının artmasından endişe edilen intihar saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.
PEŞ PEŞE PATLAMALAR
Saldırıyı DEAŞ'ın üstlenmesinin ardıdnan Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli bir patlama daha meydana geldi. Patlamaya ilişkin henüz bir bilanço açıklanmazken, sivillerin bulunduğu bölgede yaşandığı ifade edildi.
SALDIRI İHBARI ALINMIŞTI
Kabil Havalimanı, Taliban'ın kontrolü devralmasının ardından ülkeden tahliye edilenlerin akınına uğramıştı. Ülkelerin tahliye operasyonları havaalanından kalkan uçaklarla gerçekleşiyordu. Öte yandan Batılı ülkelerin büyükelçilikleri bugün olası bir DEAŞ saldırısına dair istihbarat alındığını açıklamış, vatandaşlarından havalimanından uzak durmalarını istemişti. İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin "terör saldırısı" tehdidi bulunduğunu açıklamasının ardından, Kanada, Belçika, Hollanda ve Danimarka tahliye uçuşlarına son vermişti.
TALİBAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Taliban, "Kabil havaalanı dışında meydana gelen patlamada aralarında çocukların da bulunduğu en az 13 kişi öldü, çok sayıda Taliban muhafızı yaralandı." açıklamasında bulundu.
Taliban'ın açıklamasından saatler sonra bölgeden alınan bilgiye göre, saldırıda ölenlerin sayısının 50'ye yaralı sayısının ise 120'ye yükseldiği açıklandı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, patlamayı doğruladı.
Kirby, "Şu anda kayıp olduğu belirsiz. Elimizden geldiğince ayrıntıları paylaşacağız" dedi.