27 Ekim 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.510 0.02 EURO 11,0670 0.00
USD 9,5240 -0.13 ALTIN 546,930 -0.55
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kaan Yıldırım, Hadise sorusunu duyunca neye uğradığını şaşırdı!

27 Ekim 2021 Çarşamba - 11:35 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 11:35

Geçtiğimiz haziran ayında şarkıcı Hadise ile ayrılan Kaan Yıldırım, önceki gün Yıldız Teknik Üniversitesi'nde gençlerle söyleşi yaptı. Yıldırım, eski aşkı Hadise ile ilgili gelen bir soru karşısında neye uğradığını şaşırdı.


Evlenmeleri beklenen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haziran ayında ayrılık kararı almış ve hayranlarını oldukça şaşırtmıştı. Sürpriz ayrılık sonrası Hadise'nin piyasaya sürdüğü 'Hay Hay' isimli şarkıda geçen, “Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım. İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım. Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım" şeklindeki sözler Kaan Yıldırım'a gönderme olarak yorumlanmıştı.
 
YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI 
 
Bütün bu gelişmelerin ardından 36 yaşındaki popçu Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerle ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Snob Magazin'in haberine göre; ayrılık sonrası çok fazla ortalarda görünmeyen Kaan Yıldırım, önceki gün bir üniversitede gençlerle söyleşi yaptı. Söyleşinin sonuna doğru Kaan Yıldırım'a çarpıcı sorular yöneltildi.
 
Mikrofonu eline alan genç öğrenci Yıldırım'a, "Hadise sayesinde popülerliğiniz arttı. Şimdi herkes sizi daha iyi tanıyor. Ne hissediyorsunuz?" sorusunu yöneltildi.
 
SÖYLEŞİYİ NOKTALADI 
 
Bu soru karşısında neye uğradığını şaşıran 34 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım, söyleşiyi noktalamak zorunda kaldı.
 

ETİKETLER

kaan yıldıırm hadise aşk eski sevhgili
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.