Kaan Yıldırım, Hadise sorusunu duyunca neye uğradığını şaşırdı!

Evlenmeleri beklenen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti, geçtiğimiz haziran ayında ayrılık kararı almış ve hayranlarını oldukça şaşırtmıştı. Sürpriz ayrılık sonrası Hadise'nin piyasaya sürdüğü 'Hay Hay' isimli şarkıda geçen, “Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı susayım. İçime içime dökülen gözyaşımı kurutayım. Çok canım acısa da giriliyor yeni yola, hazırım" şeklindeki sözler Kaan Yıldırım'a gönderme olarak yorumlanmıştı.
YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI
Bütün bu gelişmelerin ardından 36 yaşındaki popçu Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerle ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Snob Magazin'in haberine göre; ayrılık sonrası çok fazla ortalarda görünmeyen Kaan Yıldırım, önceki gün bir üniversitede gençlerle söyleşi yaptı. Söyleşinin sonuna doğru Kaan Yıldırım'a çarpıcı sorular yöneltildi.
Mikrofonu eline alan genç öğrenci Yıldırım'a, "Hadise sayesinde popülerliğiniz arttı. Şimdi herkes sizi daha iyi tanıyor. Ne hissediyorsunuz?" sorusunu yöneltildi.
SÖYLEŞİYİ NOKTALADI
Bu soru karşısında neye uğradığını şaşıran 34 yaşındaki oyuncu Kaan Yıldırım, söyleşiyi noktalamak zorunda kaldı.