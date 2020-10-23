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Kaan Yıldırım'dan romantik kutlama!

Kaan Yıldırım'dan romantik kutlama! Bir süredir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise Açıkgöz, 35 yaşına girdi.
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