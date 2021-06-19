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Kaan Yıldırım'dan flaş Hadise açıklaması! Son noktayı koydu
Kaan Yıldırım'dan flaş Hadise açıklaması! Hadise ile ilişkileri nokta koydukları haberleriyle gündeme gelen Kaan Yıldırım'dan yeni bir paylaşım geldi. Magazin kulislerinde dönen Ebru Gündeş iddialarına da yanıt verdi.
İddiaya göre; Kaan Yıldırım, Ebru Gündeş ile telefon görüşmesi yaptı. Şarkıcıdan gerçekleri öğrendikten sonra Hadise'yle ilişkisini noktaladığı öne sürüldü.