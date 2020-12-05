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Kaan Yıldırım'dan ateş başında romantik paylaşım! Hadise ile...
Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'ın ayrılıkları iddiası bir süredir magazin gündemindeydi. Oyuncu Kaan Yıldırım Instagram hesabından Hadise ile ateş başında çekilen romantik bir fotoğrafını paylaşarak iddialara son noktayı koydu.
Bir süredir aşk yaşayan Hadise ile Kaan Yıldırım hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İkilinin yollarını ayırdığı öne sürüldü.