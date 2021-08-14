Kaan Urgancıoğlu gizemli kız arkadaşıyla yakalandı

Kaan Urgancıoğlu, önceki gün kız arkadaşıyla birlikte Çeşme'de bir beach’te görüntülendi. Uzun süre şezlongda sohbet eden ikili, denize ayrı ayrı girmeye dikkat etti.Önce kız arkadaşı denize girerken, şezlongda kısa sohbet eden Urgancıoğlu da tek başına denize girdi.

Urgancıoğlu, denizde Selçuk Şahin ile karşılaştı. İkili kısa süre sohbet etti.Uzun süre yüzdükten sonra sudan çıkan Kaan Urgancıoğlu , kurulanıp yanındaki kız arkadaşıyla birlikte beach'ten ayrıldı.

KAR TATİLİ YAPMIŞLARDI