Kaan Taşaner'in yeni aşkı bakın kim çıktı!

Oyuncu Kaan Taşaner yeni aşkıyla el ele Bebek'te görüntülendi. Aralarında 17 yaş fark olan Kaan Taşaner, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkının eleştirilmesine "Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar" dedi. İşte Kaan Taşaner'in sevgilisi...

Oyuncu Kaan Taşaner yeni aşkıyla el ele Bebek'te objektiflere yakalandı. Aralarında 17 yaş fark olan Kaan Taşaner, sevgilisiyle aralarındaki yaş farkı eleştirilmişti.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Marksus karakterini canlandıran Kaan Taşaner'in kendinden 17 yaş küçük olan Seray Dura ile aşk yaşadığı haberleri sonrası ikili bir kez daha yan yana görüntülendi. Bebek'te el ele objektiflere takılan ikiliden Kaan Taşaner, sevgilisiyle arasındaki yaş farkı hakkında, "Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar" diyerek, önemsemediğini belirtti.