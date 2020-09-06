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Kaan Tangöze suç duyurusunda bulundu

06 Eylül 2020 Pazar - 11:25 | Son Güncelleme : 06 09 2020 - 11:25

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, kendisi ve ailesi hakkında Twitter’dan şeref, haysiyet ve onuruna yönelik, ağır hakaretler ve iftiralar paylaşan bir hesap hakkında suç duyurusunda bulundu.


Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, kendisi ve ailesi hakkında Twitter’dan şeref, haysiyet ve onuruna yönelik, ağır hakaretler ve iftiralar paylaşan bir hesap hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatı Özlem Hatice Bakırcı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’na başvuran şarkıcı, şahıs ya da şahısların tespit edilerek, soruşturma ve kamu davası açılmasını talep etti. 
 
Öte yandan Tangöze'nin, geçtiğimiz haftalarda eşi Kıvılcım Ural ile gittiği Bodrum'da maske takmadığı bu nedenle Ural'ın kızını da alarak İstanbul'a döndüğü iddia edilmişti. Sokak ortasında kavga ettikleri söylenen ikiliden Ural, bu haberlerin ardından; sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Böyle bir şey olmadığını söyleyen şarkıcı, eşiyle fotoğraf paylaşarak, iddiaları yalanladı.
 
 

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