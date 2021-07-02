Kaan Tangöze-Kıvılcım Ural çiftini yıkan ölüm

Duman’ın solisti Kaan Tangöze ile evli olan Kıvılcım Ural, aldığı acı haberle sarsıldı.

Türkiye'nin ilk rock gruplarından Mavi Işıklar'ın gitaristi Fikret Ural'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.



"HAYATIN MANASIZLIĞINI DAHA İYİ ANLADIM"



Baba acısıyla sarsılan Kıvılcım Ural, "Bu acıyı anlatacak kelime yok. İçim bir okyanus gibiydi, sen gidince tüm sular çekilmiş gibi hissediyorum. Artık kanadım kırık ve yalnızım. Senin üzerine toprak atıldıktan sonra bu hayatın manasızlığını daha iyi anladım.