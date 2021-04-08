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Kaan Girgin'e şok suçlama! Soyadını kullanamayacak...

08 Nisan 2021 Perşembe - 17:41 | Son Güncelleme : 08 04 2021 - 17:41

Ünlü doktor Seran Göçer, 13 yıl önce boşandığı oyuncu Kaan Girgin’den olan kızı S.G.’nin (13) kendi soyadı ‘Göçer’i kullanması için açtığı davayı kazandı.


Göçer, avukatı Özlem Yazıcıoğlu aracılığıyla mahkemeye başvurarak kızının kendi soyadını kullanması için dava açmıştı.
 
BABASINI 1-2 DEFA GÖRDÜ
 
Kaan Girgin ile 13 yıl önce anlaşmalı boşanan Göçer’in dava dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Tarafların bugün 13 yaşında olan çocuğu S.G.’nin velayeti anneye verilmiştir. Ancak S.G. bugüne kadar sadece 1 ya da 2 defa babasını görmüştür. Çocuğun annesiyle soyadının farklı olması gerek okulunda, gerekse sosyal yaşamında büyük sıkıntı yaşatmaktadır.”
 
Mahkeme, küçük S.G.’nin soyadının annesinin soyadı ‘Göçer’ olarak değiştirilmesine karar verdi.Seran Göçer ve Kaan Girgin, 3 yıl evli kaldıktan sonra 2008’de boşanmıştı.
 

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