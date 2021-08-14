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K vitamininden zengin beslenenler kalp hastalıklarına yakalanmıyor

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 15:45 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 15:45

K vitamini bakımından zengin gıdaları tüketmek, kalp-damar hastalığı riskini azaltıyor. K vitamini, ıspanak, brokoli, domates, yumurta, süt ürünleri, yağlı tohumlar gibi birçok bitkisel ve hayvansal besinde bulunuyor.


Batı Avustralya ve Edith Cowan üniversitelerinden uzmanlar, 50 binden fazla kişiden oluşan verileri inceleyerek K vitamininin, ateroskleroz (damar sertliği) ile ilişkili kardiyovasküler hastalık riskini neredeyse yüzde 34 düşürdüğünü tespit etti.
 
Çalışmada ayrıca K1 vitaminini sık tüketen kişilerde kalp hastalığı riskinin yüzde 21, K2 vitamini bakımından zengin gıdalarla beslenenlerde de yüzde 14 azaldığı gözlendi.
 
Araştırmacılardan Dr. Nicola Bondonno, "K vitaminlerinin tüketilmesi, ateroskleroz ve kardiyovasküler hastalıklara karşı önemli derecede koruma sağlıyor" değerlendirmesini yaptı.
 
Ispanak, brokoli, domates, yumurta, süt ürünleri, yağlı tohumlar gibi birçok bitkisel ve hayvansal besin K vitamini içeriyor.
 

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K vitamini kalp hastalıkları K vitamininden zengin beslenenler kalp hastalıklarına yakalanmıyor
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