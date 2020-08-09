İlk kez Güney Koreli şarkıcı Park Jae-Sang’in (PSY) 'Gangnam Style' şarkısından sonra gündeme gelen K-Pop müziği son yıllarda pek çok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Son olarak Afra Saraçoğlu'nın dansından sonra merak edilen K-Pop müziği araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, K-Pop nedir? K-Pop anlama geliyor? İşte ünlü K-Pop grupları...

Güney Kore li pop şarkıcısı Psy'nin, internette izleme rekorları kıran "Gangnam Style" isimli şarkısı bir döneme damga vurmuştu. Müzik listelerini altüst eden Gangnam Style şarkısından sonra dünyada Gangnam dansı trend olmuştu. İlk kez bu şarkıyla K-Pop tanınmış ve K-Pop müziği grupları ilgiyle takip edilmeye başlandı. Peki, K-Pop nedir? K-Pop anlama geliyor? K-Pop nasıl ortaya çıktı? İşte ünlü K-Pop grupları...

Gerek güzelliği gerek oyunculuğuyla sık sık konuşulan Afra Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosu ile gündem oldu. Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile 1 yılı aşkın bir süredir birliktelik yaşayan Afra Saraçoğlu, dans ettiği videoyu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncu, Güney Kore popu olarak bilinen ve dünyada ciddi bir hayran kitlesine sahip olan K-Pop müziği eşliğinde yeteneğini konuşturdu.

K-POP NEDİR? K-POP ANLAMA GELİYOR?

K-Pop; pop, rock, hip hop, R&B ve elektronik müziği birleştiren yepyeni bir tür olarak, Kore popunu anlatan bir terim. Türün ilk çıkışı 90'lara, Güney Koreli pop müziğin 'Gayo' olarak anıldığı yıllara kadar uzanıyor. 1992'de Seo Taiji ve Boys grupları sayesinde adı iyiden iyiye duyulmaya başladı. Böylece dünya, pop müzikten farklı ama biraz da benzeyen, yepyeni bir tarz ve türle tanışmış oldu.

2000'li yıllara kadar “K-Pop” olarak bilinen türün tamamen oluştuğu söylenemez. Çünkü şarkılar, esasen birçok türü bir araya getiren melodilerden oluşuyor.