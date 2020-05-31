K.K.K Sözleşmeli Er sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? K.K.K. Sözleşmeli Er başvuru sonuçları açıklandı!

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini ön başvuru sonuçları açıklandı. Şimdi gözler er temin faaliyetinin gerçekleştirileceği tarihlerde. Adaylar; 02-05 Haziran 2020 tarihleri arasında Sözleşmeli Er başvuru sonuçları sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecek. Peki, Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli Er sınavı nasıl yapılacak? İşte Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er temini seçim aşaması hakkındaki detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er alımı ön başvuru sonuçlarını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er seçim aşaması için süreç başlıyor. Adaylar, sonuç sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecek. Peki, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er sınavı ne zaman? Sözleşmeli er alımı sınavı nasıl yapılacak? İşte Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er temini seçim aşaması ile ilgili detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er alımı ön başvuru sonuşları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayınlandı. Ön başvuru sonuçları ile birlikte er temin faaliyetinin gerçekleştirileceği tarihlerde belirlenmiş oldu. Birinci grup adaylar; 02-05 Haziran 2020 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecek.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

1. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 02 Haziran-03 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Seçim aşaması faaliyetleri MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı MAMAK /ANKARA adresinde yapılacaktır. Seçim aşamasına çağrılan adaylar gruplar halinde sınavlara çağrılacaktır;

a. Birinci grup adaylar; 02-05 Haziran 2020 tarihleri arasında sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte sınavlara girecektir. (Sosyal mesafenin korunması ve yoğunluk yaşanmaması açısından adayların belirtilen saatte sınav yerinde bulunması önem arz etmektedir.)

b. Diğer adayların çağrı ilanları ileri bir tarihte yapılacak olup, sınav tarihleri sorgulama sayfasında ayrıca belirtilecektir.

3. Seçim aşaması faaliyetleri 1 gün sürecektir.

4. Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul

b. Fiziki Değerlendirme (boy ve kilo oranlarının kontrolü)

c. Fiziki Yeterlilik Testi

d. Mülakat

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte, e-devlet şifrelerini ve Aday Bilgi Formunu doldurarak getireceklerdir. Aday Bilgi Formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ

6. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

7. Adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "Adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır." onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.

8. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

9. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

10. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

13. Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ