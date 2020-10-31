K-9 arama köpeği ’Bob’ enkaz altındaki kediyi kurtardı

’İNSAN ARARKEN KEDİYİ BULDUK’

Kediyi enkazdan çıkaran AKUT görevlisi, "Her can bizim için önemli. Biz insan ararken kediyi bulduk. Yıkım tehlikesinden dolayı riskli bir binadayız ama kediyi orada bırakıp çıkamazdık. Kediyi alıp enkazdan çıkardık. K-9 köpeğimizin ismi ’Bob’ ve bir arama köpeği" dedi.

’YIKILAN EVİME DEĞİL KEDİME ÜZÜLMÜŞTÜM’

Enkazdan çıkarılan kedinin sahibi, "2 gündür kedimizden gelecek haberi bekliyorduk. Kedimizi bulmak bugüne nasip oldu. Evimin yıkılmasına üzülmedim, kedimin enkazda olduğuna üzülmüştüm. Oğlum bu habere çok sevinecek. Ekipteki arkadaşlar ismini ’Umut’ koymuş, ben de isminin öyle kalmasını istiyorum" dedi.