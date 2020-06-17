Juventus Napoli ne zaman? Napoli Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Futbolda uzun aranın ardından heyecan, İtalya Kupası ile sürüyor. Roma'da Napoli ile Juventus, kupayı müzelerine taşımak için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Juventus Napoli ne zaman? Napoli Juventus maçı hangi kanalda?

TRT SPOR'dan canlı yayınlanan yarı final maçlarında Napoli, güçlü rakibi İnter'i kupa dışına itmişti. Juventus ise Hakan Çalhanoğlulu Milan'ı geçerek adını finale yazdırma başarısı gösterdi. Cristiano Ronaldolu Torino ekibi kupada daha önce 13 kez mutlu sona ulaştı. Napoli ise 5 kez bu sevinci yaşadı. İki Milano ekibini saf dışı bırakan Napoli ve Juventus, İtalya Kupası finalinde karşılaşacak. İtalya Kupası finalinde Napoli ve Juventus, karşı karşıya geliyor. Napoli, yarı finalde Inter'i elerken, Juventus ise Milan'ı saf dışı bırakarak finale yükselmişti. Öte yandan, sakatlığını atlatan Merih Demiral, Juventus'un yarın Napoli ile oynayacağı İtalya Kupası Finali'nin kadrosuna dahil edildi. Peki, Juventus Napoli ne zaman? Napoli Juventus maçı hangi kanalda?

NAPOLİ JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Çizme'deki dev final bugün saat 22.00'da oynanacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda olacak Napoli Juventus maçı TRT SPOR'dan canlı olarak yayınlanacak.

NAPOLİ VE JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER

Napoli'de sakatlığı bulunan Kostas Manolas, Stanislav Lobotka ve Kevin Malcuit ile kart cezalısı kaleci David Ospina mücadelede yer alamayacak.

Juventus'ta ise sakatlığı bulunan Giorgio Chiellini ve Gonzalo Higuain'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui, Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne

Juventus: Buffon, Danilo, Bonucci, De Ligt, Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Ronaldo, Costa