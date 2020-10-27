Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu maçları başladı. Şampiyonlar Ligi fikstürü sporseverler tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Peki, Juventus Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Juventus Barcelona maçı şifresiz mi? İşte Juventus Barcelona maçı ile ilgili detaylar...
JUVENTUS BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi Juventus Barcelona maçı 28 Ekim Çarşamba 23.00'te oynanacak. Juventus Barcelona maçı Bein Sports 4, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 23.00.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ!
27 Ekim 20:55 Shakhtar - Inter
27 Ekim 20:55 Lokomotiv Moskova - Bayern Münih
27 Ekim 23:00 Atalanta – Ajax
27 Ekim 23:00 Atl. Madrid - Salzburg
27 Ekim 23:00 FC Porto - Olympiakos
27 Ekim 23:00 Liverpool - Midtjylland
27 Ekim 23:00 Marsilya - Manchester City
27 Ekim 23:00 Monchengladbach - Real Madrid
28 Ekim 20:55 Başakşehir -PSG
28 Ekim 20:55 Krasnodar - Chelsea
28 Ekim 23:00 Club Brugge - Lazio
28 Ekim 23:00 Dortmund - Zenit
28 Ekim 23:00 Ferencvaros - Dyn. Kyiv
28 Ekim 23:00 Juventus - Barcelona
28 Ekim 23:00 Manchester Utd - RB Leipzig
28 Ekim 23:00 Sevilla - Rennes