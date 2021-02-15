Justin Bieber Journals albümü yeniden yayında! İşte konser saati ve yayın linki!

Dünyanın en ünlü popstarlarından Justin Bieber, hayranlarının da favorisi olan Journals albümünü seslendirdiği konseri 15 Şubat akşamı yeniden yayınlanacak. Peki, Justin Bieber Journals konseri tekrarı saat kaçta başlıyor? İşte Justin Bieber konseri saati ve yayın linki!

Justin Bieber, sosyal medyada konser verdi. 2008 yılından itibaren popülerliği giderek artan Kanadalı yıldız, hayranlarının da favorisi olan Journals albümünü seslendirdi. Canlı yayını hayata geçirmekten heyecan duyduğunu belirten Bieber, gösterisiyle ilgili: “Journals benim de en sevdiğim projelerden biri olmasına rağmen bir türlü canlı gerçekleştirememiştim.” dedi.

TikTok’ta 20 milyona yakın takipçisi olan Bieber, platformu aktif kullanan ünlüler arasında. Kamera arkası görüntülerini, hayatındaki ilginç detayları ve arkadaşlarıyla yaptığı eğlenceli video ları paylaşan Bieber; ilk videosunu, hit şarkısı Yummy’nin bir bölümüyle paylaştı.

Toplamda 117 milyondan fazla görüntülenme alan video, 10 milyon beğeni topladı. Yakın zamanda eşi Hailey Baldwin-Bieber için “Anyone” adlı şarkısıyla düzenlediği videosu da sosyal medyanın trendleri arasında yer alıyor.

Justin Bieber Journals konseri tekrarı saat kaçta başlıyor?

ABD saatiyle geçtiğimiz Pazar akşamı verilen #JournalsLive konserinin tekrarı, Türkiye saatiyle bu akşam 22.00’de Bieber’ın resmi hesabından yayınlanacak.