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Justin Bieber geçmişteki ilişkilerinde açı çektiğini açıkladı
Kanadalı yıldız Justin Bieber özel hayatına ve corona virüse dair açıklamalarda bulundu. Geçmiş ilişkilerinde acı çektiğini vurgulayan Bieber, "Gerçekten, 'Adamım bu acı dinecek mi?' diye düşündüğüm zamanlar oldu" dedi.
İki yıldır ABD’li model Hailey Baldwin’le evli olan Justin Bieber yeni belgeselinde hem ilişkilerinde hem de manevi olarak kendine daha çok güvendiğini ifade etti.