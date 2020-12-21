Jüpiter Satürn kavuşumu saat kaçta? Etkileri neler, nereden izlenir? 21 Aralık Jüpiter Satürn kavuşumu…

Jüpiter ve Satürn Kavuşumu bugün gerçekleşiyor. Güneş Sistemi'nin en büyük iki gezegeni, 800 yıllık aradan sonra ilk kez birbirlerine bu kadar yakın olarak görülecek. İki gezegen, gün batımından hemen sonra ufuk çizgisinin üzerinde bir "çifte gezegen" veya çok parlak bir yıldız gibi belirecek ve bu buluşma çıplak gözle izlenebilecek.

Kuzey Yarım Küre için kışın başlangıcı kabul edilen ve en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık 2020 günü 800 yıl aradan sonra Jüpiter Satürn kavuşumuna sahne olacak. Jüpiter ve Satürn en son 16 Temmuz 1623 tarihinde bu kadar yakınlaşmıştı. Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi.

21 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek kavuşumda iki gezegen arasındaki açı farkı 0,1 derece olacak. Gökbilimciler tarafından yapılan hesaplamalara göre bu kadar yakın bir kavuşum, en son 1226 yılında gerçekleşti. Gözlemlenebilir bir diğer kavuşum ise en son 1623 yılında gerçekleşti. Yani yaklaşık 800 yıldır, bu kadar yakınlaşmayan iki gezegen 400 yıldır birlikte, yakın bir şekilde görülmediler.

Gökbilimciler tarafından yapılan hesaplamalara göre 21 Aralık 2020 tarihinde oluşacak 0,1 derecelik yakınlaşmaya benzer bir kavuşum, en yakın 15 Mart 2080 tarihinde gerçekleşecek. Elbette, bu bile 21 Aralık kavuşumu kadar yakın olmayacak. Bu nedenle 21 Aralık akşamı güneybatı ufkuna bakmayı unutmamanız tavsiye ediliyor.

JÜPİTER SATÜRN KAVUŞUMU İZLENEBİLECEK Mİ?

Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

21 Aralık 2020 gecesi NASA başta olmak üzere pek çok gökbilim izleme merkezi ve topluluğu Jüpiter ve Satürn kavuşumunu internet üzerinden canlı olarak yayınlayacaklar. Çıplak gözle görülse bile özel gözlem cihazları sayesinde kavuşum çok daha net bir şekilde gözlemlenebiliyor.

İki gezegen birbirine bu denli yakınlaşırken, dağıttığı ışıklar sadece İngiltere'nin belirli yerlerinde, profesyonel gözler ile görülebilecek.

KAVUŞUMUN ETKİLERİ NELERDİR?

Gökbilimciler, hava koşullarına bağlı olarak kavuşumun 23 Aralık'a kadar görülebileceğini söylüyor.

Tarihte gezegenlerin bu tür hizalanmaları büyük yangın ve sellerden, İsa peygamberin doğumuna ve medeniyetlerin çöküşüne kadar birçok olayın habercisi yorumlandı.

Gezegenlerin Güneş etrafında yollarının kesişmesi çok nadir olmayan bir durum. Ancak Manchester Üniversitesi'nden gökbilimci Prof. Tim O'Brien bugün yaşanacak olayın "çok özel" olduğunu ifade ediyor.

Sabah Gazetesi’nden Zeynep Turan’ın kavuşum yorumuna göre, gündelik hayatımızı devam ettirmek için bizler aşıların hangisine güvenmemiz gerektiğini düşünürken; insanlık ve gök kubbe, tarihinde az yaşanan bir kavuşuma tanıklık edecek. Gerçekleşen kavuşum 17 Aralık'ta başlayacak ve 21 Aralık'ta son bulacak. Ender görülen kavuşum, tarihi birçok olaya tanıklık edeceğimizi işaret ediyor. Bu nedenle 15 yıldır astrolojik olarak bir kişiye, kuruma ve siyasete dair adım adım harita açmış ve öngörülerini yazmış birisi olarak; '2021 Var Olmak' kitabımda bu kavuşumu uzun uzun ele aldım.