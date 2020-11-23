Jüpiter Satürn kavuşumu 2020 | Orta Çağ'dan bu yana ilk defa birleşecek! 21 Aralık Jüpiter Satürn kavuşumu Dünya’dan görülebilecek mi?

Jüpiter Satürn kavuşumu 2020 ne zaman? Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gün batımından hemen sonra Orta Çağ'dan beri ilk defa birleşecek ve çift gezegen olarak gözükecek. Jüpiter Satürn kavuşumu 2020 Dünya’dan görülebilecek mi?

Kuzey yarımkürede en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık tarihine az bir süre kaldı. Ancak bu tarih, yalnızca en uzun geceye değil, yüzyıllar sonra ilk defa gerçekleşecek bir olaya daha ev sahipliği yapacak. Jüpiter ve Satürn, 21 Aralık'ta gün batımından hemen sonra Orta Çağ'dan beri yapmadıkları bir şeyi yapacak ve çift bir gezegen gibi gözükecek.

EN SON 1226 YILINDA AYNI YAŞANMIŞTI

Rice Üniversitesi'nden gökbilimci Patrick Hartigan, Jüpiter ve Satürn'ün aynı hizaya gelmesinin çok nadir yaşanan bir durum olduğunu ve şimdiye kadarki en yakın hizalamanın 4 Mart 1226 tarihinde gerçekleştiğini söylüyor.

BİR SONRAKİ JÜPİTER SATÜRN KAVUŞUMU 2080'DE

Gökbilim Profesörü Patrick Hartigan, Jüpiter'le Satürn'ü gece gökyüzünde bir daha bu kadar yakın ve yüksekte görmek isteyenlerin, 15 Mart 2080'e kadar beklemesi gerektiğini belirtti. Harigan'a göre 2080'den 2400 yılına kadar böyle bir yakınlaşma olmayacak.

DÜNYA'DAN GÖRÜLEBİLECEK

Uzmanlara göre bu nadir yaşanan olay, teleskoplar yardımıyla tüm dünyadan gözlemlenebilecek.