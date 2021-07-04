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Julia Roberts yerine Meryem Uzerli...

04 Temmuz 2021 Pazar - 16:30 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 16:30

Meryem Uzerli, yönetmen Alp Kamber’in yeni filmi ‘Güzel Bir Rüya’ için kamera karşısına geçti.


Samsun’da yaşayan iki çocuğun aşık olduğu film yıldızı Meryem’i bulmak üzere evden kaçmasını anlatan yapım, aslında Julia Roberts düşünülerek yazıldı. ‘American History X’ yapımlarıyla tanınan John Morrissey’in ortak yapımcı olduğu projede Roberts’ın yerine Türk oyuncunun daha uygun olacağına karar verilince, rol Uzerli’nin oldu.
 

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Julia Roberts Meryem Uzerl Uzerli
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