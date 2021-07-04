Julia Roberts yerine Meryem Uzerli...

Samsun’da yaşayan iki çocuğun aşık olduğu film yıldızı Meryem’i bulmak üzere evden kaçmasını anlatan yapım, aslında Julia Roberts düşünülerek yazıldı. ‘American History X’ yapımlarıyla tanınan John Morrissey’in ortak yapımcı olduğu projede Roberts’ın yerine Türk oyuncunun daha uygun olacağına karar verilince, rol Uzerli’nin oldu.