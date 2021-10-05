JTI sigara markaları hangileri, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu? Zam sonrası JTI yeni fiyat listesi!

Philip Morris grubu sigaralarına gelen 1 TL'lik zammın ardından bugün de JTI grubu sigaralarına zam geldi. İşte yeni zamlı JTI sigara fiyatları ve JTI sigara markaları…
JTI sigara fiyatları kaç oldu?
Paket başına 1 lira zamlandı. Özgür Aybaş, JTI grubuna ait yeni listeyi paylaşırken listedeki sigara gruplarına 1 TL zam geldiği dikkat çekti. 15 TL olan sigaralar 16 TL olurken, 16 TL olan sigaralar ise 17 TL oldu. 17 TL olan sigara grubu ise 18 TL olarak satılacak. Aynı gruptaki farklı sigara markası ise yine 1 TL zamlanarak 15,5 TL oldu.
JTI sigara markaları
Winston SlenderWinston Deep Blue & Dark Blue
Winston
Camel Slender
Camel Rework
Camel
Monte Carlo Slender
Monte Carlo
LD