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JTI sigara markaları hangileri, JTI sigara fiyatları ne kadar oldu? Zam sonrası JTI yeni fiyat listesi!

05 Ekim 2021 Salı - 10:58 | Son Güncelleme : 05 10 2021 - 10:58

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, geçtiğimiz gün Philip Morris sigaralarının fiyatlarına 1 TL zam geldiğini açıklamıştı. Listeye göre 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Philip Morris’ten sonra JTI grubu da sigarada fiyat artışına gitti. İşte JTI sigara markaları ile JTI sigara fiyatları yeni liste…


Philip Morris grubu sigaralarına gelen 1 TL'lik  zammın ardından bugün de JTI grubu sigaralarına zam geldi. İşte yeni zamlı JTI sigara fiyatları ve JTI sigara markaları…

JTI sigara fiyatları kaç oldu?

Paket başına 1 lira zamlandı. Özgür Aybaş, JTI grubuna ait yeni listeyi paylaşırken listedeki sigara gruplarına 1 TL zam geldiği dikkat çekti. 15 TL olan sigaralar 16 TL olurken, 16 TL olan sigaralar ise 17 TL oldu. 17 TL olan sigara grubu ise 18 TL olarak satılacak. Aynı gruptaki farklı sigara markası ise yine 1 TL zamlanarak 15,5 TL oldu.

JTI sigara markaları

Winston SlenderWinston Deep Blue & Dark Blue
Winston

Camel Slender
Camel Rework
Camel

Monte Carlo Slender
Monte Carlo
LD

 

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