JPMorgan'dan dolar sat, TL al tavsiyesi!

JPMORGAN HAKKINDA

JPMorgan Chase & Co., merkezi New York'ta bulunan Amerika n yatırım bankası ve finansal hizmetler holding şirketidir. JPMorgan Chase, S&P Global tarafından ABD 'nin en büyük bankasıdır

Aynı zamanda piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli bankasıdır. JPMorgan Chase, Delaware'de kurulmuştur. Bir "Bulge Bracket" bankası olarak, çeşitli yatırım bankacılığı ve finansal hizmetlerin ana sağlayıcısıdır. Bank of America Citigroup ve Wells Fargo ile birlikte Amerika'nın Big Four bankalarından biridir. JPMorgan Chase, evrensel bir banka ve saklama bankası olarak kabul edilir. J.P. Morgan markası, yatırım bankacılığı, varlık yönetimi, özel bankacılık, özel servet yönetimi ve hazine hizmetleri bölümleri tarafından kullanılmaktadır.

JPMorgan Chase, mevcut bünyesinin 1996 yılından bu yana Chase Manhattan Bank, J.P. Morgan & Co., Bank One, Bear Stearns ve Washington Mutual dahil olmak üzere birçok büyük ABD bankacılık şirketinin birleşiminin sonucu olmuştur. Daha da ötesi, öncülleri arasında Kimya Bankası, Üretici Hannover, İlk Chicago Bankası, Detroit Ulusal Bankası, Teksas Ticaret Bankası, Providian Financial ve Great Western Bank gibi büyük bankacılık firmaları yer alıyor. Şirketin en eski kurumu olan Bank of Manhattan Company, 1 Eylül 1799'da Aaron Burr tarafından kurulan ABD'deki üçüncü en eski bankacılık şirketi ve dünyanın en eski 31. bankasıydı.