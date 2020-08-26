JPMorgan'dan dolar sat, TL al tavsiyesi!

JPMorgan'ın küresel Döviz stratejisi raporunda teknik analize dayalı "dolar sat TL al" tavsiyesi yer aldı. Raporda, kurda "Son iki haftadır açık bir şekilde yukarı yönlü ivme kaybı gözlemlendiği" belirtildi.
Raporda, kurda önemli ölçüde geri çekilme riski olduğu ve bu geri çekilme için kritik önemdeki ilk Fibonacci desteği olan 7.1890'ın kırılması gerektiği ifade edilirken, böyle bir kırılmanın daha geniş çaplı bir geri çekilmeyi getirebileceği belirtildi.
Kurumun strateji notunda "Biz 6.7800 ve 5.5000 hedefiyle, 7.6500 'zararı durdur' seviyesiyle 7.3975'ten 1 birim sattık." dendi.
DOLAR/TL'DE DÜŞÜŞ HIZLANDI
Dolar/TL 'de aşağı yönde hareket Salı günü 7.4068 ile 7.3714 arasında işlem görmesinin ardından günü 7.3901'den tamamlayan dolar/TL kuru, sabaha karşı kısa bir süreliğine 7.4169 ile rekor zirveye ulaşmasının ardından 7.3975 seviyelerinde yatay seyretti.
Daha sonra yönünü aşağı çeviren kur, düşüşünü hızlandırdı. Dolar/TL TSİ 11:45'te yüzde 0.7 aşağıda 7.3685 seviyelerinde seyrediyordu.
JPMORGAN HAKKINDA
JPMorgan Chase & Co., merkezi New York'ta bulunan Amerikan yatırım bankası ve finansal hizmetler holding şirketidir. JPMorgan Chase, S&P Global tarafından ABD'nin en büyük bankasıdır
Aynı zamanda piyasa değeri bakımından dünyanın en değerli bankasıdır. JPMorgan Chase, Delaware'de kurulmuştur. Bir "Bulge Bracket" bankası olarak, çeşitli yatırım bankacılığı ve finansal hizmetlerin ana sağlayıcısıdır. Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo ile birlikte Amerika'nın Big Four bankalarından biridir. JPMorgan Chase, evrensel bir banka ve saklama bankası olarak kabul edilir. J.P. Morgan markası, yatırım bankacılığı, varlık yönetimi, özel bankacılık, özel servet yönetimi ve hazine hizmetleri bölümleri tarafından kullanılmaktadır.
JPMorgan Chase, mevcut bünyesinin 1996 yılından bu yana Chase Manhattan Bank, J.P. Morgan & Co., Bank One, Bear Stearns ve Washington Mutual dahil olmak üzere birçok büyük ABD bankacılık şirketinin birleşiminin sonucu olmuştur. Daha da ötesi, öncülleri arasında Kimya Bankası, Üretici Hannover, İlk Chicago Bankası, Detroit Ulusal Bankası, Teksas Ticaret Bankası, Providian Financial ve Great Western Bank gibi büyük bankacılık firmaları yer alıyor. Şirketin en eski kurumu olan Bank of Manhattan Company, 1 Eylül 1799'da Aaron Burr tarafından kurulan ABD'deki üçüncü en eski bankacılık şirketi ve dünyanın en eski 31. bankasıydı.