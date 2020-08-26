JPMorgan'dan dolar sat, TL al tavsiyesi!

JPMorgan'ın küresel Döviz stratejisi raporunda teknik analize dayalı "dolar sat TL al" tavsiyesi yer aldı. Raporda, kurda "Son iki haftadır açık bir şekilde yukarı yönlü ivme kaybı gözlemlendiği" belirtildi.

Raporda, kurda önemli ölçüde geri çekilme riski olduğu ve bu geri çekilme için kritik önemdeki ilk Fibonacci desteği olan 7.1890'ın kırılması gerektiği ifade edilirken, böyle bir kırılmanın daha geniş çaplı bir geri çekilmeyi getirebileceği belirtildi.

Kurumun strateji notunda "Biz 6.7800 ve 5.5000 hedefiyle, 7.6500 'zararı durdur' seviyesiyle 7.3975'ten 1 birim sattık." dendi.

DOLAR/TL'DE DÜŞÜŞ HIZLANDI

Dolar/TL 'de aşağı yönde hareket Salı günü 7.4068 ile 7.3714 arasında işlem görmesinin ardından günü 7.3901'den tamamlayan dolar /TL kuru, sabaha karşı kısa bir süreliğine 7.4169 ile rekor zirveye ulaşmasının ardından 7.3975 seviyelerinde yatay seyretti.

Daha sonra yönünü aşağı çeviren kur, düşüşünü hızlandırdı. Dolar/TL TSİ 11:45'te yüzde 0.7 aşağıda 7.3685 seviyelerinde seyrediyordu.