Joshua Fury maçı ne zaman? Ringlerin iki dev ismi Anthony Joshua ve Tyson Fury kolları sıvadı!

Anthony Joshua Tyson Fury maçı ne zaman? Joshua Fury maçı için anlaşma sağlandı, Ağır siklet boksun önde gelen isimleri Tyson Fury ile Anthony Joshua karşı karşıya geliyor. Boks dünyasının merakla beklediği Tyson Fury – Anthony Joshua maçının detayları netleşiyor.

Dünyadaki boks severlerin beklediği Tyson Fury - Anthony Joshua maçı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anthony Joshua Tyson Fury maçı için anlaşma, her iki boksörün menajerinin de pürüzleri gidermesiyle birlikte sağlandı. Anthony Joshua Tyson Fury maçı hakkında merak edilenler…

ANTHONY JOSHUA TYSON FURY MAÇI NE ZAMAN?

Kariyerinde sadece bir kez maç kaybeden Anthony Joshua, namağlup Tyson Fury ile karşılaşacak.

Anthony Joshua'nun menajeri Eddie Hearn, ""Büyük ilerleme kaydediyoruz. Hala üstesinden gelinecek çok şey var. Mekanlara ve tarihlere bakıyoruz. Joshua ve Fury'nin mücadelenin mali şartları konusunda hemfikir olduklarını söylemek doğru olur" şeklinde açıklama yaptı. Fury ve Joshua'nın iki maç üzerinden anlaştığı ve detayların görüşüldüğü belirtildi. İki İngiliz boksörün ilerleyen günlerde tarih açıklaması yapması bekleniyor.

2021'de ringe çıkacak. İlk maçta gelir yüzde 50-50 paylaşılacak ikinci maçta ise kazanan yüzde 60 alacak.