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Johnson&Johnson'a dev ceza! 230 milyon dolar ödeyecek

AA |  27 Haziran 2021 Pazar - 0:10 | Son Güncelleme : 27 06 2021 - 0:10

New York Başsavcısı Letitia James, uyuşturucu (opioid) içerikli ilaçlarının üreticisi Johnson&Johnson'a (J&J ) karşı eyaletin açtığı davada firmayla 230 milyon dolarlık bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.


Başsavcılığın internet sayfasında yer alan basın açıklamada, J&J  tarafından üretilen opioid madde içeren ilaçların insanlarda bağımlılık yapması  ve ölümcül sonuçları olmasına karşın, bu konuda kullanıcılara yeterince  bilgilendirme yapmadığı için 2019'da açılan davada firmanın bugün 230 milyon  dolar ceza ödemeyi kabul ettiği belirtildi.
 
James, "Opioid salgını New York eyaletinde ve ülkenin geri kalanında  sayısız insan üzerinde hasara yol açtı ve milyonlarca insanı tehlikeli ve ölümcül  opioidlere bağımlı hale getirdi." ifadesine yer verdi.
 
J&J'nin opioid satışına New York başta olmak üzere tüm Amerika'da son  vereceğinin belirtildiği açıklamada, "Eyaletimiz genelinde hayatını kaybeden veya  opioid bağımlısı binlerce kişinin kayıplarını hiçbir zaman telafi etmeyecek olsa  da bu fon gelecekteki yıkımları önlemek için kullanılacaktır." değerlendirmesinde  bulunuldu.
 
Başsavcı James'in opioid üreten diğer endüstri firmalarına karşı da  açtığı davaların devam ettiği kaydedildi.
 
J&J'in, 1 Haziran'da bebek pudrasında kansere yol açan 'asbest'  maddesini yıllarca bilinçli olarak kullanmasından dolayı aldığı 2,1 milyar  dolarlık cezası, temyiz mahkemesince onaylanmıştı.
 
Pfizer ve Moderna ile birlikte J&J, ABD'de yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) aşısına onay alan ilaç firmaları arasında yer alıyor.

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New York uyuşturucu JohnsonveJohnson
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