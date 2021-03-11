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AB'de Johson and Johnson aşısı için tavsiye kararı çıktı

AA |  11 Mart 2021 Perşembe - 16:31 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 16:44

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan ilaç firması Johnson and Johnson tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tek doz olarak geliştirilen aşının AB'de kullanımı için tavsiye kararı aldı.


Kararın AB Komisyonu tarafından kısa sürede kabul edilerek onaylanması  bekleniyor. Johnson and Johnson'ın aşısı AB'de onaylanan dördüncü Kovid-19 aşısı  olacak.
 
EMA'dan yapılan açıklamada, elde edilen veriler ışığında aşının  etkili ve güvenli olduğu, AB ülkeleri tarafından kullanılabileceği belirtildi.
 
ABD, Güney Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde 44 bin kişi üzerinde  denenen Johnson and Johnson'ın tek dozluk Kovid-19 aşısının yüzde 67 etkili  olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı. Aşının  ABD'de kullanımına 28 Şubat'ta onay çıkmış, aşı dağıtımı 1 Mart'ta başlamıştı.
 
Johnson and Johnson aşısı tek doz olarak kullanılıyor ve buzdolabında  3 aya kadar saklanabiliyor.
 
AB'de daha önce BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca aşılarının  kullanımı onaylanmıştı. Novavax ve Curevac firmalarının aşılarıyla Rusya'nın  Sputnik V aşısının ön değerlendirme süreci ise devam ediyor. Bu aşılar için henüz  kullanım onayı başvurusu yapılmadı.
 
AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile  600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and  Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz  aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.
 
Johnson and Johnson'ın AB'ye aşı teslimatına en erken nisan  ortalarında başlayabileceği belirtiliyor.
 
  
 

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