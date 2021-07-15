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Johnson and Johnson bazı güneş kremlerini piyasadan toplattı

15 Temmuz 2021 Perşembe - 17:56 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 18:02

Johnson and Johnson ilaç firması tarafından piyasaya sürülen bazı güneş kremlerinin benzen içerdiği için geri çekildiği bildirildi.


Sürekli maruz kalındığında kansere yol açabilecek bir kimyasal olan  benzenin güneş kremlerinde kullanılmasının sağlık açısından tehlikeli olduğu  belirtildi.
 
Johnson and Johnson’un içinde benzen olduğu tespit edilen Aveeno  Protect Pefresh, Beach Defense, CoolDry Sport, Invisible Daily Defense ve  UltraSheer aerosol güneş kremleri raflardan kaldırıldı.
 
 İlaç firmasından yapılan açıklamada, bağımsız bir laboratuvar  tarafından yürütülen testler sonucunda ürünlerin benzen içerdiğinin tespit  edildiği ve söz konusu kimyasalın ürünlerin içinde nasıl girdiğinin  araştırıldığını ifade edildi.
 
İlaç devi, güneş kremlerinin acilen kullanımına son verilmesi  uyarısında bulundu.

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Johnson and Johnson güneş kremleri benzen
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