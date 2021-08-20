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Johnny Depp'in itibar davası kabul edildi!

20 Ağustos 2021 Cuma - 15:58 | Son Güncelleme : 20 08 2021 - 15:58

Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hukuk mücadelesinde yeni bir dönem başlıyor.


Eski eşi Amber Heard’e (35) şiddet uyguladığı iddiasıyla kariyeri yerle bir olan ABD’li oyuncu Johnny Depp (58), mücadelesini sürdürüyor. ABD mahkemesi, Johnny Depp'in Amber Heard’e açacağı 50 milyon dolarlık itibar davasını kabul etti.
 
Heard, davanın açılmaması için verdiği mücadeleyi kaybetti. Depp, 2018’de Washington Post gazetesinde Heard’ün yazdığı makalede kendisini tüm dünyaya dayakçı koca olarak gösterdiğini, sahte bir kurbanı oynadığını öne sürüyor.
 
MAKALEYİ KENDİSİ YAZMADI
 
Bu makale sonrası dünya çapında kadın hareketlerinden büyük destek gören Heard’ün yalan söylediği üç ay önce ortaya çıktı. Makaleyi kendisinin yazdığını süren Heard’ün adına makaleyi Amerikan Sivil Özgürlükler Sendikası’nın (ACLU) yazdığı belgelendi.
 
Heard, boşanma tazminatı olarak Depp’ten aldığı 7 milyon doların yarısını ACLU’ya vereceğini söylüyordu. Depp bu bağışın yapılmadığını da ortaya çıkardı Heard, elçisi olduğu sendikanın dünya çapında duyulmasını sağlamıştı.
 

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Johnny Depp Amber Heard dava
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