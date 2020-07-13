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John Travolta'nin eşi Kelly Preston kanserden öldü

John Travolta'nin eşi Kelly Preston kanserden öldü
İtalyan kökenli Amerikalı oyuncu ve şarkıcı John Travolta, eşi Kelly Preston'ın kansere yenildiğinu duyurdu.
 
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