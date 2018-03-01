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Son dakika: JÖH ve PÖH'ler Afrin görevinde

01 Mart 2018 Perşembe - 11:12 | Son Güncelleme : 01 03 2018 - 13:02

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir süre önce Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye sevk edilen teröristlerin korkulu rüyası jandarma ve polis özel harekat timleri, Afrin hattında operasyona destek vermeye başladı. Oluşturulan üs noktalarına konuşlandırılan ortak harekat kabiliyetine sahip JÖH ve PÖH'ler, özellikle meskun mahallerde patlayıcı imha ve ev araması faaliyetlerini icra ediyor. Bir bölümü YPG/PKK'nın işgalindeki Cinderes, Raju kasabalarının yakınlarına konuşlandırılan özel eğitimli timler, Afrin şehir merkezi operasyonunda da önemli görevler üstlenecek


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından  yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir süre önce Türkiye'nin dört bir  yanından bölgeye gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat  (PÖH) timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek veriyor. 
 
TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) desteğiyle sürdürdüğü harekat  kapsamında terör örgütü YPG/PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaraları imha eden,  Afrin hattındaki köyleri ve hakim noktaları örgütün işgalinden kurtaran  Mehmetçik, ilerleyişini büyük bir kararlılıkla sürdürüyor.
 
Ülkenin değişik bölgelerinden bir süre önce sevk edilen teröristlerin  korkulu rüyası JÖH ve PÖH timleri, Afrin kırsalındaki operasyonlara destek olmaya  başladı.
 
 
Meskun mahallerde görev yapıyorlar
 
Oluşturulan üs noktalarına konuşlandırılan ortak harekat kabiliyetine  sahip JÖH ve PÖH'ler, ihtiyaç halinde özellikle meskun mahallerde patlayıcı imha  ve ev araması faaliyetlerini icra ediyor.
 
Teröristlerden arındırılan köylerde tek tek arama yapan özel eğitimli  JÖH ve PÖH timleri, geceleri teröristlerin sızma girişimlerine karşı da  teyakkuzda bekliyor.
 
Kırsalda da görev yapabilen JÖH ve PÖH'ler, gece görüşlü dürbünlerle  takviye edilmiş silahlarıyla 24 saat aralıksız görev yapıyor.
 
  
Afrin şehir merkezinde önemli görev üstlenecekler
 
Güvenlik kaynakları, bir bölümü halen PYD/PKK'nın işgalindeki  Cinderes, Raju kasabalarının yakınlarına konuşlandırılan JÖH ve PÖH'lerin, Afrin  şehir merkezinde yürütülecek operasyonunda da önemli görevler üstleneceğini  belirtti.
 
Sur, Silopi, Cizre, İdil, Yüksekova, Nusaybin ve Şırnak meskun mahal  operasyonlarında 2016 yılında önemli tecrübe kazanan JÖH ve PÖH'lerin her türlü  doğa koşulunda operasyon kabiliyetine sahip olduğuna dikkati çeken güvenlik  kaynakları, JÖH ve PÖH timlerinin de dahil olmasıyla harekatın daha da  hızlanacağını kaydetti.
 
  
 
 

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