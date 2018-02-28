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JÖH ve PÖH ekipleri sınıra sevk edildi

AA |  28 Şubat 2018 Çarşamba - 20:52 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 20:52

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat ekipleri Hatay'a ulaştı.


Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri Hatay'a geldi.
 
Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevlendirilen JÖH ve PÖH ekiplerini taşıyan çok sayıda zırhlı araç konvoyu, Hatay'a ulaştı.
 
Ellerinde Türk bayraklarıyla yola çıkan çok sayıda vatandaş, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden gelen konvoyda bulunan jandarma ve polislere "En büyük asker bizim asker" sloganları atıp, sevgi gösterisinde bulundu.
 
Daha sonra sınır birliklerine doğru hareket eden konvoyun, buradan da Afrin'e geçeceği öğrenildi.

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