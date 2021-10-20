Jöh nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler Jandarma Özel Harekat olamaz?

Askerliği meslek olarak yapmak isteyenlerin ilk tercihlerinden birisi de Jandarma Özel Harekatıdır. Jandarma Özel Harekatı, İl Jandarma Komutanlıkları'na bağlı olarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapar. Türkiye'de askerliği meslek olarak yapmak isteyenler için çok önemli iş kollarından birisi de Jandarma Özel Harekatı'na katılmaktır.

JÖH nasıl olunur sorusu, kadın adayların da en çok merak ettiği konular arasında yer alır. Kadın adaylar astsubay ve subay alım ilanlarına istedikleri zaman başvuru yapabilir. Daha sonra da jandarma bünyesinde göreve yapabilirler. Jandarma bünyesinde görev yapmaya başladıktan sonra da Jandarma Özel Harekatçı ilanları için başvuru yapabilirler.

JÖH Nasıl Olunur?

JÖH'ün sağladığı olanaklar ve yüksek maaşlarıyla Jandarma Özel Harekatı günümüzün en gözde mesleklerden biri haline gelmiştir. JÖH'e mensup olan kişiler yurt içindeki güvenliği ve huzur ortamını sağlamak için büyük bir özveri ile çalışır. JÖH olmak için gerekenler ise;

Jandarma Genel Komutanlığı, JÖH ihtiyaçları olduğu zaman bir ilan yayınlar. Bu ilan bünyesinde JÖH için ihtiyaç bulunan özellikler de yer alır. Bu özellikleri taşıyan kişiler başvuru yapabilir. JÖH'e başvuran kişilerin gerçekleştirilecek mülakatlara girmeleri gerekir.

JÖK ilanlarına başvurabilmeniz için öncelikli olarak Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışmanız gerekir.

JÖH olmak için askerliğinizin bitimine en az 180 gün kadar bir süre kaldığı zaman Jandarma Özel Harekat bünyesinde çalışmak için başvuruda bulunmanız gerekir.

JÖH nasıl olunur sorusu, kadın adayların da en çok merak ettiği konular arasında yer alır. Kadın adaylar astsubay ve subay alım ilanlarına istedikleri zaman başvuru yapabilir. Daha sonra da jandarma bünyesinde göreve yapabilirler. Jandarma bünyesinde görev yapmaya başladıktan sonra da Jandarma Özel Harekatçı ilanları için başvuru yapabilirler.

JÖH Başvuru Şartları Nelerdir?

JÖH başvuracak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

Adayların en az lise mezunu olması gerekir.

Askerlik hizmetini tamamlamış olmak ya da askerlik sırasında başvurmak

En az 164 cm boyunda olmak

Başvuru sürecindeki belirtilen yaş aralıklarında olmak

Sağlık raporunda herhangi bir engeli olmaması

Askerlik sürecinde herhangi bir ceza almamak

Herhangi bir yara ya da ameliyat izine sahip olmamak

Adayların 25 yaşını doldurmuş olmaları gerekir.

Adayların başvuru yaptığı sürenin üzerinden terhislerinin üzerinden üç yıldan daha çok bir sürenin geçmemiş olması gerekir.

Askeri Ceza Kanunu’na göre herhangi bir suç işlememiş olmaları gerekir.

Adayların herhangi bir suç geçmişi bulunmaması gerekir. Aynı zamanda güvenlik soruşturmasının olumlu bir şekilde sonuçlanmış olması gerekir.

Adayların görüşleri ve davranışları yasa dışı düşünce ve faaliyetleri içermemesi gerekir.

Bu şartlara uygun olunması halinde JÖH olmak için başvuru yapılabilir.

Kimler Jandarma Özel Harekat Olamaz?

Jandarma özel harekata başvurmak için gerekli şartları taşımayan kişiler JÖH olamaz. Aynı zamanda suç geçmişi bulunan kişiler de JÖH olamaz.