JÖH alımı 2020 başvuruları ne zaman başlıyor? JÖG alım şartları nelerdir, boy kilo şartı nedir?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Sahil Güvenlik Akademisi bünyesine astsubay alımı yapılıyor. Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş ve özel harekât kapsamında başvurular ilanlar yakından takip ediliyor. İşte JÖH alımı hakkındaki merak edilenler…

JÖH ALIMI NE ZAMAN?

JÖH ve astsubay olmak isteyen kadın ve erkek astsubay adaylar yeni alımları bekliyor. Jandarma astsubay alımı her sene Şubat-Mart aylarında yapılıyor. Bu yıl alımlar 2021 yılı Şubat ve Mart aylarında yapılacak.

JÖH ALIM ŞARTLARI NELERDİR, KPSS YAŞ BOY ŞARTI VAR MI?

Astsubay alımları en az önlisans mezunları arasından yapılacak ve KPSS en az 60 puan şartı bulunmaktadır.

- 27 yaşını bitirmemiş olmak

- Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak

- Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir.)

Özel Harekat ( JÖH ) Nedir?

JÖH, Jandarma Özel Harekât Birliğinin kısaltılmasıdır. JÖH üyelerinin birçoğu rütbelidir ve genellikle terörle mücadele alanında görev yaparlar.

Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı olan JÖH’ler seçme ve gönüllü askerlerden oluşmaktadır. Uzman çavuş ağırlıklı olan JÖH’lerde astsubay ve erler de görev alır. Her birliğin başında ise bir yüzbaşı bulunur. Erler C Timi olarak adlandırılan timlerde görev alır.

JÖH’ler ejderler, efeler, dadaşlar, roketler, akrep, kurtlar, fatihler gibi isimler alarak, kollarında birimlerine özgü birlik arması taşır.

Jandarma Özel Harekat ( JÖH ) Eğitimleri Jandarma Özel Harekat Timleri’nin eğitimleri, terörle mücadele bölgesine oldukça benzeyen Foça’da gerçekleştirilir. JÖH adayları İzmir’in Foça ilçesinde on haftalık bir eğitime tabi tutulur. Burada temel savaş tekniklerini ve coğrafi koşullara dayanıklılığı arttıran eğitimleri alan JÖH’ler yorgunluk ve uykusuzluğa dayanabilme, stres altında doğru karar verebilme, özgüven, silah arkadaşlığı, iklim ve arazi koşulları sebebiyle karşılarına çıkabilecek engelleri aşabilme, mevcut silahları etkin kullanabilme gibi birbirinden zor eğitimleri alır.

Temel savaş eğitimlerini alan JÖH timleri, eğitimleri boyunca 260 kilometre koşu, 675 kilometre yürüyüş olmak üzere toplamda 935 kilometre yol kat ediyor. Manevra eğitimi, haritacılık bilgisi, küresel konumlama cihazı, kamuflaj, dağcılık, suda geçiş teknikleri gibi eğitimlerde alan Jandarma Özel Harekât Timleri simülatörler eşliğinde eğitim aldıkları için operasyon ve çatışma tecrübesi de kazanıyor.