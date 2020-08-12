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Joe Biden, yardımcı olarak Kamala Harris'i seçti

AA |  12 Ağustos 2020 Çarşamba - 0:23 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 0:23

ABD'nin 2020 başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden başkan yardımcısı olarak Kalifornia Senatörü Kamala Harris'i seçtiğini açıkladı.


Biden, bugün destekçilerine gönderdiği e-postada "Başkan olarak birçok  önemli karar veriyorsunuz. Ama ilki, başkan yardımcınızın kim olacağını  seçmektir. Donald Trump ve Mike Pence'e karşı verdiğim mücadelede bana en iyi  yardım edecek kişinin Kamala Harris olduğuna karar verdim.'' ifadelerine yer  verdi.
 
2016'da Kaliforniya Başsavcısı ve ondan önce San Francisco Bölge  Savcısı olarak görev yapan Harris, ABD Senatosundaki tek siyahi kadın olma  özelliğini elinde bulunduruyor.
 
Jamaika ve Hindistan kökenli göçmen bir anne babanın çocuğu olarak  Kalifornia'da doğan Kamala Harris, sivil haklar konusundaki hassasiyeti ve  hukukçu kimliği ile de biliniyor.
 
  
 Aynı zamanda 2020 başkanlık adaylığı için demokrat partiden aday olan  ve daha sonra Biden lehine çekildiğini açıklayan 55 yaşındaki Harris, Joe  Biden'in başkan seçilmesi durumunda ABD’nin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli  başkan yardımcısı unvanına sahip olacak.
 

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ABD Joe Biden Kamala Harris
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