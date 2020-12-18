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Joe Biden, Venezuela'da Maduro yönetimi ile görüşmeyi planlıyor

AA |  18 Aralık 2020 Cuma - 19:22 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 19:22

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Venezuela'da Maduro yönetimi ile görüşmeyi, özgür ve adil seçimler karşılığında yaptırımları hafifletmeyi teklif etmeyi planladığı bildirildi.


Bloomberg'in, Biden'a yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, yeni  ABD yönetiminin Venezuela'daki ekonomik ve insani krizi sonlandırmak için Maduro  yönetimi ile görüşmeye hazırlandığı belirtildi.
 
Biden yönetiminin göreve geldiğinde, Venezuela'da özgür ve adil  seçimler karşılığında yaptırımları hafifletmeyi planladığı vurgulanan haberde,  Biden'ın Trump yönetiminin aksine Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun görevi  bırakması ön koşulu olmaksızın, doğrudan görüşmelere hazır olduğu ifade edildi.
 
Biden'ın danışmanlarına göre, Venezuela'daki kriz, yönetimin Batı  yarımkürede karşı karşıya kalacağı diplomatik en büyük diplomatik zorluk olacak.
 
Trump yönetiminin muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan  Guaido'yu geçici devlet başkanı tanıması politikasına Biden yönetiminin nasıl  yaklaşacağı da merak ediliyor.
 
Uluslararası Göç Örgütüne göre, son 5 yılda 5,4 milyon kişi ekonomik  ve siyasi nedenlerle Venezuela'yı terk etti.
 
Venezuelalıların göçü, Latin Amerika ve Karayipler'in yakın  tarihindeki en önemli göç dalgası olarak öne çıkıyor.

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