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Joe Biden, ücretsiz Kovid-19 aşısı sözü verdi

AA |  24 Ekim 2020 Cumartesi - 1:51 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 1:51

ABD başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, seçilmesi durumunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısın ücretsiz yapılacağı sözünü verdi.


ABD başkanlık seçimlerine kısa süre kala Wilmington'da salgınla  mücadele planını açıklayan Biden, ''Güvenli ve etkili bir aşı bulunduğunda sağlık  sigortanız olsun ya da olmasın aşı herkese ücretsiz olmalı.'' dedi.
 
Bütün eyaletlerdeki valilere tek tek ulaşarak salgınla mücadelede ne  tür desteğe ihtiyaç duyduklarını soracağını belirten Biden, ABD Kongresinden de  kamu sağlığı ve ekonomik sorunlara çözüm için ocak ayının sonuna kadar bir tasarı  getirilmesini isteyeceğini ifade etti.
 
Valilerden ayrıca maske zorunluluğu getirmelerini isteyeceğini  kaydeden Biden, günde 7 milyon test yapılmasını sağlayacak ulusal bir test planı  da oluşturacağını söyledi.
 
Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 8 milyon 700  bini geçerken, 229 binden fazla kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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ABD koronavirüs Demokrat aday Joe Biden
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