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Joe Biden tarihi kararı duyurdu: Tamamen geri çekilecek

AA |  14 Nisan 2021 Çarşamba - 21:41 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 22:12

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021’e kadar tamamen geri çekileceğini açıkladı.


Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Afganistan'da kalan 2 bin 500  ABD askerinin tamamen bu ülkeden çıkması için hazırlanan takvimi açıkladı.
 
Ekim 2001'de dönemin ABD Başkanı George W. Bush'un, ABD'nin  Afganistan'daki terör hedeflerini bombalamaya başladığını duyurduğunu anımsatan  Biden, 11 Eylül 2001'de terör saldırılarının ardından ABD'nin böyle bir karar  aldığını vurguladı.
 
Biden, 11 Eylül saldırılarının kurbanlarını hiçbir zaman  unutmayacaklarının altını çizdi.
 
Afganistan'ın bir daha ABD'ye yönelik terör saldırılarının bir üssü  olmaması için çalıştıklarını kaydeden Biden, ABD'nin Afganistan'daki askeri  varlığını genişletme döngüsünü devam ettirmeyeceğini vurguladı.
 
Biden, "Şu an Afganistan'da Amerikan askerlerinin varlığı döneminde  başkanlık yapan 4'üncü kişiyim. 2 Cumhuriyetçi, 2 Demokrat başkan oldu. Ben bu  sorumluluğu 5'inci bir başkana daha aktarmayacağım." ifadelerini kullandı.
 
"Çıkarken acele etmeyeceğiz"
 
Başkan Biden, müttefik ve ortak ülkeler, askeri ve istihbarat  uzmanları, diplomatlar, Kongre ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile konuyu  istişare ettiğini belirterek, "Amerika'nın en uzun savaşını bitirme zamanı geldi.  Amerikan askerlerinin eve dönme zamanı geldi." dedi.
 
Donald Trump yönetiminin Afganistan'da kalan 2 bin 500 Amerikan  askerinin çekilmesi için 1 Mayıs'ı son tarih olarak belirlediğini belirten Biden,  "1 Mayıs'ta son askerlerimizi çekmeye başlayacağız. Ancak, buradan çıkarken acele  etmeyeceğiz. Bunu sorumlu, temkinli ve güvenli bir biçimde yapacağız."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Biden, Afganistan'da yaklaşık 20 yıldır ABD'nin yanında olan müttefik  ve ortaklarına teşekkür ederek, "11 Eylül'deki hain saldırının 20'nci yıl  dönümünden önce, ABD askerleri NATO müttefiklerimizin askerleri ve operasyonel  ortaklarımızla birlikte Afganistan'dan çıkmış olacak." ifadesini kullandı.
 
Afganistan ile Taliban arasında yapılan barış görüşmelerini de  desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Biden, “Biz Afgan kadın ve kız çocukların  haklarını savunmaya devam ederken, önemli insani ve kalkınma desteği de  sağlayacağız. Ayrıca bölgedeki diğer ülkelerden, özellikle de Pakistan, Rusya,  Çin, Hindistan ve Türkiye’den Afganistan’ı desteklemek için daha çok şey  yapmalarını isteyeceğiz.” dedi.
 

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ABD Joe Biden Afganistan asker
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