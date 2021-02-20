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Joe Biden resmen duyurdu! 'Büyük felaket' ilan edildi

AA |  20 Şubat 2021 Cumartesi - 22:08 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 22:08

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık bir haftadır ülkenin iç, orta ve güney kısımlarını etkisi altına alan şiddetli kutup soğukları nedeniyle Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan etti.


CNN'in haberine göre, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'in  "şiddetli kış soğuklarından etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarına destek  olmak için büyük felaket ilan ederek, eyalet ve yerel kurtarma çabalarını  desteklemek için federal yardım emri verdiği" belirtildi.
 
Açıklamada, yardımın geçici konut ve ev onarımları için hibeleri,  düşük maliyetli kredileri, bireylerin ve işletme sahiplerinin felaketin  etkilerinden kurtulmasına yardımcı olacak diğer programları içerebileceği  vurgulandı.
 
Biden'ın Teksas'ta "büyük felaket" ilan etmesiyle bölgeye yapılacak  yardım faaliyetlerine daha fazla federal fon harcanmasının önü açıldı.
 
Başkan Biden'ın "varlığının yardım faaliyetlerine yük olmaması  halinde" Teksas'ı ziyaret edebileceğini söylediği aktarıldı.
 
Yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetti
 
Teksas başta olmak üzere birçok bölgeyi etkileyen şiddetli kar ve  buzlanma, olumsuz durumların yaşanmasına neden olurken, aşırı soğuklar ve buna  bağlı kazalar nedeniyle şu ana kadar yaklaşık 60 kişi hayatını kaybetti.
 
Elektrik hizmetinin tekrar verilmeye başlandığı Teksas'ta yaklaşık 80  bin kişinin elektriğe erişimi bulunmazken, bölgede yaklaşık 14 milyon kişi ise  hala temiz suya erişimde zorluklarla karşılaşıyor.
 
Teksas'taki yerel kaynaklarda, son bir haftadır etkili olan sert kış  şartlarının 45 ila 50 milyar dolar hasara yol açtığı belirtiliyor.
 

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