Joe Biden: Ölen polis için hesap soracağız!

ABD Başkanı seçilen Joe Biden, 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin Kongre Binası'nı basması sonucu çıkan olaylarda hayatını kaybeden polis memuru için hesap sorulacağını söyleyerek ailesine baş sağlığı diledi. Olayla ilgili cinayet soruşturması başlatılıyor.

Biden, "Olaylarda payı olanların bunun bedelini de ödemesi gerekir, ve öyle de olacak" dedi.

CNN'in haberine göre, federal savcılar, polis memuru Brian Sicknick'in hayatını kaybetmesinin ardından bir cinayet soruşturması başlatıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın çağrısı üzerine başkent Washington 'da toplanan kalabalık Kongre Binası'nı basmıştı. Çıkan olaylarda 5 kişi hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

Biden, yemin töreninden sonra Kabine'nin kısa süre içinde oluşmasını beklediğini belirtti.

Aşı dağıtımı için milyarlarca dolar daha gerekiyor diyen Biden, 15 dolarlık saatlik asgari ücreti de yeniden onayladı ve dikkatlerini küçük işletmelerin yükünü hafifletmeye vereceklerini söyledi.

Bugün açıklanan istihdam raporlarının, ekonomide açık verme pahasına Amerikalılar'ın bir an önce yardıma ihtiyacı olduğunu ve vakit kaybetmeden harekete geçilmesi gerektiğine işaret ettiğini vurguladı.