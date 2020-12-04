Joe Biden koronavirüs aşısını ne zaman olacağını açıkladı

20 Ocak'ta Beyaz Saray 'a çıkacak olan Joe Biden, 1984'ten bu yana Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün direktörlüğünü yapan Amerikalı hekim ve immünolog Anthony Fauci'nin kendi başkanlık döneminde de bu görevde kalmasını istediğini açıkladı.

Biden, Fauci'nin mevcut görevinin yanı sıra Covid-19'la mücadele ekibinin baş sağlık danışmanı olmasını istediğini de aktardı.

Toplu taşıma tesislerinde ve federal hükümet binalarında maske takılmasını zorunlu kılan kararname çıkaracağını belirten Joe Biden, yönetiminin ilk 100 gününde Amerikan halkından maske takmasını isteyeceğini de sözlerine ekledi.

Dr. Anthony Fauci, İngiltere 'nin Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs (Covid-19) aşısını onaylayarak acele ettiğini belirterek, klinik deneylerde ortaya çıkan verilerin yeterince iyi incelenmediğini ifade etmişti.

ABD'nin verileri detaylı incelediğini belirten Fauci, Amerikan halkına bunun güvenli ve etkili bir aşı olduğunu garanti etmek için verileri çok dikkatli bir şekilde inceliyoruz. Amerikan İlaç Dairesi ile düzenleyici bir yaklaşımın altın standardına sahibiz. İngiltere bunu o kadar dikkatli yapmadı" dedi. (Hürriyet)