Joe Biden'in skandal sözlerine Türkiye'den sert tepki

ABD’deki başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a rakip olan Joe Biden, bir konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Biden, muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde skandal sözlere imza attı.
SKANDAL SÖZLERE TÜRKİYE'DEN YANIT
Joe Biden'ın çirkin sözlerine Türkiye'den yanıt gecikmedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı Biden'ın açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.
ALTUN: "TÜRKİYE, SİYASİ OYUNLARA MALZEME YAPILACAK BİR ÜLKE ASLA DEĞİLDİR"
Altun, Twitter hesabından şu mesajları paylaştı:
"ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın Aralık ayında kullandığı, nitekim bugünlerde medyaya yansıyan ifadeleri Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşımların adeta bir yansımasıdır. Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir.
NATO müttefikimiz olan ABD'nin bir başkan adayının diplomaside de yeri olmayan bu yakışıksız ifadelerinin mevcut yönetimce de kabul edilemez görüldüğüne inanıyoruz. Türkiye, siyasi oyunlara malzeme yapılacak bir ülke asla değildir.