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Joe Biden, 'harekete geçmeliyiz' dedi ve kararnameleri imzaladı

AA |  23 Ocak 2021 Cumartesi - 0:15 | Son Güncelleme : 23 01 2021 - 0:15

ABD Başkanı Joe Biden, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen düşük gelir grubundaki kişiler ile federal çalışanlara yönelik 2 yeni kararnameye imza attı.


20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Biden, Kovid-19 salgınına ve  ekonomiye yönelik başkanlık kararnamelerine imza atmaya devam ediyor.
 
Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınının  ülkedeki tüm kesimleri ciddi şekilde negatif etkilediğini anlatan Biden, "Zor  şartlarda olan Amerikalılar için şimdi harekete geçmeliyiz, kararlı ve güçlü  adımlar atmalıyız." mesajı verdi.
 
Ülkedeki ekonomik krizin derinleştiğini ve Kovid-19'dan dolayı  hayatını kaybedenlerin sayısının da giderek yükseldiğini vurgulayan Biden,  "Amerika'nın büyük bölümü zor durumda, virüs yayılıyor, aileler açlık çekiyor,  insanlar evlerinden çıkarılma tehlikesi yaşıyor ve işten çıkarılmalar yeniden  artıyor. Hemen harekete geçmeliyiz." değerlendirmesini yaptı.
 
Biden, 2 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin birçok kesimden  olduğu kadar iş dünyasından da destek aldığını ve gerekli adımları atmaları  durumunda Amerikan ekonomisinin hem kısa hem de uzun vadede daha güçlü olacağını  sözlerine ekledi.
 
Konuşmasının ardından Biden, kameraların önünde iki başkanlık  kararnamesine imza attı. Kararnamelerden biri, düşük gelir grubundaki ailelerin  daha hızlı Kovid-19 ekonomik destek yardımlarını almalarını ve ihtiyaç sahibi  ailelerin çocuklarına gıda yardımlarının artırılmasını sağlarken, diğeri ise  federal çalışanların minimum saatlik ücretinin 15 dolara yükseltilmesini  öngörüyor.
 
ABD Başkanı Biden, görevdeki ilk 3 gününde çok sayıda başkanlık  kararnamesine imza atarak, önceki Başkan Donald Trump dönemine ait birçok adımı  tersine çevirmişti.
 

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