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Joe Biden'dan Trump'a bir darbe daha! Artık girişi yasak

AA |  06 Şubat 2021 Cumartesi - 20:27 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 20:27

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump’a "düzensiz davranışları" nedeniyle istihbarat raporlarına erişimin sağlanmayacağını belirtti.


CBS’e konuşan Biden, "Onun istihbarat raporlarına erişime ihtiyacı  olduğunu düşünmüyorum. Bunun ne faydası olacak?" ifadesini kullandı.
 
Trump’ın "düzensiz davranışlara" sahip olduğunu kaydeden Biden, hassas  bilgileri sır olarak tutma konusunda Trump'a güvenilemeyeceğini öne sürdü.
 
ABD’de başkanların görevi sona erdikten sonra da istihbarat  brifinglerine sürekli erişim hakkı geleneği bulunuyor.
 
New York Times'a göre, Trump’a bu erişimin verilmemesi ABD tarihinde  ilk olacak.
 
Trump, 3 Kasım 2020'de başkanlık seçimlerini kazanan Biden’ı  haftalarca güvenlik ve istihbarat brifinglerine dahil etmeyerek başkanlık devir  sürecindeki geleneği bozmakla eleştirilmişti.
 

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