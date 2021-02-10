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Joe Biden'dan kritik hamle! Yaptırım kararını resmen duyurdu

AA |  10 Şubat 2021 Çarşamba - 21:33 | Son Güncelleme : 10 02 2021 - 21:33

ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'da sivil yönetime darbe yapan askerlere karşı yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.


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ABD Joe Biden Myanmar yaptırım
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