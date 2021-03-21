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Joe Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

AA |  21 Mart 2021 Pazar - 18:30 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 18:30

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması kararını "derin hayal kırıklığı" ile karşıladıklarını belirtti.


Biden, Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararı hakkında  yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen  Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye  İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden ani ve nedensiz ayrılması derin hayal  kırıklığıdır." ifadesini kullandı.
 
Anlaşmanın ilk imzacısı olan Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde  kadın cinayetlerinin sayısında artışlar yaşandığını kaydeden Biden, kadınlara  yönelik şiddetin sona ermesi noktasında ülkelerin birlikte çalışmaları  gerektiğini vurguladı.
 
Biden, "Kadınlara yönelik şiddetin küresel ölçekte son bulmasına  yönelik uluslararası hareket için bu kararın cesaret kırıcı bir geri adım olduğu"  yorumunu yaptı.
 
Dünyanın herhangi bir yerindeki cinsiyet temelli şiddete herkesin  karşı olması gerektiğini ifade eden ve son dönemde Gürcistan'daki kadın  cinayetlerini hatırlatan Biden, "Bu durum hepimizi yaralıyor, kadınların şiddete  uğramadıkları toplumlar yaratabilmek için daha fazlasını yapmalıyız." ifadelerine  yer verdi.
 
İstanbul Sözleşmesi nedir?
 
Asıl adı "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve  Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi" olan İstanbul Sözleşmesi,  2011'de İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 121.  toplantısında kabul edildi.
 
Sözleşme, Türkiye dahil 34 ülke tarafından yürürlüğe konulurken,  Ukrayna, İngiltere, Çekya, Slovakya, Moldova, Litvanya, Lihtenştayn, Letonya Macaristan, Ermenistan ve Bulgaristan sözleşmeyi imzaladı ancak yürürlüğe  koymadı.
 
Avrupa Birliği sözleşmeyi 13 Haziran 2017'de imzaladı. Avrupa Konseyi  üyesi Rusya ve Azerbaycan ise sözleşmeyi imzalamayı reddetti.
 

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ABD Joe Biden İstanbul Sözleşmesi
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