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Joe Biden'dan ilk açıklama: Bu bir kalkışmadır

07 Ocak 2021 Perşembe - 0:28 | Son Güncelleme : 07 01 2021 - 0:28

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik "saldırılara" son verilmesi çağrısı yaptı. Biden, "Yapılan protesto değildir. Bir kalkışmadır. Bu kesinlikle kaostur. Ayrılıkçılığa bile girer. Bu kalabalığa çağrı yapıyorum. Geri çekilin" ifadelerini kullandı.


ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, olayların büyümesinin ardından kameralar karşısına geçti. Başkentte yaşananların gerçek Amerika'yı yansıtmadığını belirten Biden, "Yapılan protesto değildir. Bir kalkışmadır. Bu kesinlikle kaostur. Ayrılıkçılığa bile girer. Bu kalabalığa çağrı yapıyorum. Geri çekilin" dedi.
 
Joe Biden, Başkan Trump'a çağrı yaparak, "Ulusal televizyona çık ve yemini tut. Anayasa'yı savun" ifadelerini kullandı.

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