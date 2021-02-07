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Joe Biden'dan flaş İran hamlesi! Kararını verdi...

AA |  07 Şubat 2021 Pazar - 18:59 | Son Güncelleme : 07 02 2021 - 19:27

ABD Başkanı Joe Biden, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurana kadar İran'a yönelik yaptırımları kaldırmayacağını açıkladı.


Biden, 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk  televizyon mülakatını CBS kanalına verdi.
 
Tamamı bugün yayınlanacak röportajın İran'la ilgili yayınlanan  bölümünde Biden, nükleer anlaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu.
 
Biden, "Önce ABD, İran'ı müzakere masasına getirmek için yaptırımları  kaldıracak mı?" şeklindeki soruya, "Hayır. Önce onların uranyum zenginleştirmeyi  durdurması gerekiyor." yanıtını verdi.
 
Biden yönetimi, daha önceki açıklamalarında belirli şartların  gerçekleşmesi halinde İran'la nükleer anlaşmaya yeniden dönme niyetinde olduğunu  bildirmişti.
 
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin nükleer anlaşmadan  kaynaklanan taahhütleri yerine getirmesi için önce ABD'nin tüm yaptırımları  kaldırması gerektiğini belirtmişti.
 
İran ile nükleer anlaşma
 
İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında  2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı  bir anlaşma imzalanmıştı.
 
Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinin ardından ABD, 8 Mayıs 2018'de  anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.
 
Tahran da yaptırımlara karşılık 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki  taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi  dahil bir dizi adım atmıştı.
 
ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki  taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu.  İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesi ve  yaptırımları kaldırması gerektiğini bildirmişti.
 

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